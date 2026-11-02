Asi Nehri'nde ıslah ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Vali Masatlı, projenin tamamlanmasıyla nehir ve çevresinin şehir estetiğine, ulaşıma ve sosyal yaşama katkı sunan bir alana dönüşeceğini ifade etti.

Masatlı, yapımı devam eden tarihî Ata Köprüsü’nde de incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumunu değerlendirdi.

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