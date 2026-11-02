Asi Nehri'nde ıslah ve çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da Asi Nehri'nde yürütülen ıslah, taşkın önleme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya’da Asi Nehri’nde yürütülen ıslah, taşkın önleme ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.
Proje sahasında incelemelerde bulunan Vali Masatlı, nehir yatağının düzenlenmesi, taşkın risklerinin azaltılması ve kıyı alanlarının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Masatlı, yapımı devam eden tarihî Ata Köprüsü’nde de incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumunu değerlendirdi.
6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmaları kapsamında hayata geçirilen projeyle Asi Nehri çevresinin düzenlenmesi ve Ata Köprüsü’nün tarihî kimliğinin korunarak şehir yaşamındaki işlevinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Vali Masatlı, projenin tamamlanmasıyla nehir ve çevresinin şehir estetiğine, ulaşıma ve sosyal yaşama katkı sunan bir alana dönüşeceğini ifade etti.
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