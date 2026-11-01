Hatay'da 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında "uyuşturucu satın alma ve kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 01.11.2026 - 12:45 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında "uyuşturucu satın alma ve kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, "uyuşturucu satın alma ve kullanma" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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