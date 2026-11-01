Hatay'da ciple çarpışan motosikletli yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 01.11.2026 - 03:37 Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İsmet İnönü Caddesi'nde K.S'nin kullandığı 16 ANH 149 plakalı cip ile M.D. idaresindeki 31 MC 6592 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan M.D. sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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