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        Hatay'da ciple çarpışan motosikletli yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 03:37 Güncelleme:
        Hatay'da ciple çarpışan motosikletli yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İsmet İnönü Caddesi'nde K.S'nin kullandığı 16 ANH 149 plakalı cip ile M.D. idaresindeki 31 MC 6592 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.D. sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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