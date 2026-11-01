İskenderun'da otomobilin motor kısmında yangın çıktı

Yangın, Cebike Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.

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