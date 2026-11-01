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        İskenderun'da otomobilin motor kısmında yangın çıktı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 02:43 Güncelleme:
        İskenderun'da otomobilin motor kısmında yangın çıktı

        Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Yangın, Cebike Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi.

        Yangında araç zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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