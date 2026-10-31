Hatay'da seyir halindeyken alev alan TIR yandı

Kıcı Mahallesi E-91 kara yolunda seyir halindeki TIR’da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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