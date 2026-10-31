Hatay'da iş arkadaşlarının evinden altın ve para çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iş arkadaşlarının evinden altın ve para çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Akasya Mahallesi'ndeki evden 11 altın bilezik, 40 bin lira ve 700 doların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha araştırması yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin mağdurun iş arkadaşları N.N.H. ve M.A.P. olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları binaya giriş ve çıkışları ile çaldıkları altınları kuyumcuya sattıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.