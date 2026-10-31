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        Çöken merdivenin altında kalan inşaat ustası toprağa verildi

        HATAY'da 6 Şubat depremlerinde eşi ile kızını kaybeden ve taşındığı Mersin'de tadilat yaptığı evin merdiveninin çökmesi sonucu hayatını kaybeden Cevdet Demetgül (56), memleketi Samandağ ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Çöken merdivenin altında kalan inşaat ustası toprağa verildi

        HATAY’da 6 Şubat depremlerinde eşi ile kızını kaybeden ve taşındığı Mersin’de tadilat yaptığı evin merdiveninin çökmesi sonucu hayatını kaybeden Cevdet Demetgül (56), memleketi Samandağ ilçesinde toprağa verildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da eşi Aycan Demetgül ile kızı Meryem Demetgül’ü kaybeden inşaat ustası Cevdet Demetgül, Mersin'e taşındı. Burada inşaat işlerinde çalışan Demetgül, önceki gün Akdeniz ilçesinde tadilat yaptığı evin dış merdiveninin çökmesi sonucu beton parçalarının altında kalarak hayatını kaybetti.

        Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Cevdet Demetgül’ün cenazesi, Hatay’a getirildi. Samandağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Zezeni Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Cevdet Demetgül gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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