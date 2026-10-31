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        Su birikintisinden yavaş geçmek için fren yapınca zincirleme kaza yaşandı

        Hatay'da yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden yavaş geçmek isteyen otomobilin fren yapması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü, sürücüler hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 08:53 Güncelleme:
        Su birikintisinden yavaş geçmek için fren yapınca zincirleme kaza yaşandı

        Hatay’da yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden yavaş geçmek isteyen otomobilin fren yapması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar gördü, sürücüler hafif şekilde yaralandı.

        Kaza, Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi Reyhanlı yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, yolda oluşan su birikintisinden yavaş geçmek için fren yaptı. Aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil, fren yapan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya bir motosiklet de karıştı. Kazada 2 otomobil ve 1 motosiklet zarar görürken, sürücüler hafif şekilde yaralandı. Çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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