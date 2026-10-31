Kırıkhan'da çok amaçlı salonda Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından Kırıkhan ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan çok amaçlı salon, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

Ceylanlı Mahallesi’nde bulunan salonda düzenlenen kutlamalara mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı. Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nı yeni hizmete açılan tesiste kutladı.

Ceylanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Sincan, mahalleye kazandırılan salon dolayısıyla HBB Başkanı Mehmet Öntürk’e teşekkür etti.

Toplantı, seminer, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra düğün, kına, nikâh, taziye ve okul etkinliklerine de ev sahipliği yapması planlanan salonun eğitim faaliyetlerinde de kullanılması hedefleniyor.

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HBB yetkilileri, salondan yararlanmak isteyen vatandaşların organizasyonları için Alo 153 Beyaz Masa üzerinden randevu oluşturabileceğini, yapımı devam eden diğer çok amaçlı salonların da tamamlandıkça hizmete açılacağını bildirdi.