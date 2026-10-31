İskenderun'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Giriş: 31.10.2026 - 00:35 Güncelleme:
Hatay’ın İskenderun ilçesinde takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, akla atarak ters döndü. Yaralanan vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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