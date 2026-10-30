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        Hastane otoparkında korku dolu anlar, otomobil alevlere teslim oldu

        Hatay'da hastane otoparkında yanmaya başlayan park halindeki otomobilden alevler yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Hastane otoparkında korku dolu anlar, otomobil alevlere teslim oldu

        Hatay'da hastane otoparkında yanmaya başlayan park halindeki otomobilden alevler yükseldi.

        Yangın; İskenderun Devlet Hastanesi otoparkında yaşandı. Park halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmesi üzerine durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangınla birlikte hastane bahçesinde panik yaşandı. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İskenderun ekipleri, araçta çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangında araçta hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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