Dörtyol'da 4 yıl hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Giriş: 30.10.2026 - 09:14 Güncelleme:
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında S.O. ve Y.Y.’yi Dörtyol’da gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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