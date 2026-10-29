Hemzemin geçitte, tren otomobile çarptı; 2 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. O.B.'nin kullandığı otomobile, hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Savrulan otomobilin sürücüsü ile yanındaki M.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin araçtan çıkardığı yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.