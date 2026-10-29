Edinilen bilgiye göre, kaza, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar sokağında meydana geldi. 31 BBA plakalı otomobil, trenle çarpıştı. Trenin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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