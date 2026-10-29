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        Hatay'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Hatay'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Özerli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, O.B. idaresindeki otomobile yük treni çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü O.B. ile yanında bulunan M.B. ağır yaralandı.

        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza, hemzemin geçidin yakınında bulunan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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