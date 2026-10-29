Hatay'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Özerli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, O.B. idaresindeki otomobile yük treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü O.B. ile yanında bulunan M.B. ağır yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, hemzemin geçidin yakınında bulunan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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