Depremle sessizliğe bürünen Atatürk Caddesi'nde 3 yıl sonra 29 Ekim coşkusu

HATAY'da 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Atatürk Caddesi'nde, 3 yıl aradan sonra yeniden Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı. Vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden kutlamalara eşlik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve çok sayıda binanın yıkıldığı Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi, yeniden inşa çalışmalarının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Kutlamalara; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

REKLAM

3 YIL SONRA BAYRAM COŞKUSU

Deprem öncesinde kentin önemli noktalarından biri olan caddede yapılan törenle yeniden Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Cadde çevresindeki vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden Türk bayraklarıyla kutlamalara eşlik etti. Tören sırasında ortaya çıkan görüntüler, depremin ardından yeniden ayağa kalkan kentte bayram heyecanını yansıttı.

'BU CADDEDE YENİDEN HAYAT VAR'

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada, "Bugün, bütün bu büyük gayretin en anlamlı neticelerinden birinin tam ortasındayız. Atatürk Caddesi'ndeyiz. Bir zamanlar büyük acıların yaşandığı, binalarının yıkıldığı, sokaklarının sessizliğe büründüğü bu caddede bugün yeniden hayat var. Şimdi bu caddede Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz" dedi. Kutlamalar, jandarma komandoların gösterisinin ardından okullar, kurumlar, askeri birlik ve araçların geçişiyle son buldu.