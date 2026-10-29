100 bin TL'lik vurgun için 200 kilometre yol kat eden suç makinelerinin kuyumcudan yüzük çaldıkları anlar kamerada

Hatay’da 2 farklı kuyumcudan 100 bin TL değerinde 3 yüzük çalan suç makinası kadın ve erkek hırsız, polis tarafından yakalandı. El çabukluğuyla kuyumcudan altın çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların hırsızlık için Adana’dan geldikleri tespit edildi.

Olay; 27 Ekim günü Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde bulunan prefabrik çarşıda yaşandı. Çarşı içerisinde bulunan iki farklı kuyumcudan 100 bin TL değerinde 3 altın yüzük hırsızlığının yaşanması üzerine esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili yapılan kamera görüntüsü incelemeleri ve saha araştırmaları neticesinde, olayın şüphelilerinin Adana’dan gelerek hırsızlık eylemini gerçekleştiren N.D. ve N.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli N.D., çaldığı altınlarla birlikte yakalandı ve 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Çalınan altınlar sahibine teslim edilirken, erkek şahsın kuyumcuyu oyaladığı esnada kadın şahsın yüzükleri çaldığı anlar kameraya yansıdı. Öte yandan; N.D. isimli şahsın hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 5 suç kaydının olduğu ve N.A. isimli şahsın hırsızlık ve dolandırıcılık olmak üzere 2 suç kaydının olduğu öğrenildi.