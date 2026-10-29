İskenderun'da yağış sonrası oluşan su birikintileri giderildi
Hatay'ın İskenderun ilçesi etkili olan kuvvetli yağışın ardından Mete Aslan Bulvarı'nda oluşan su birikintileri, belediye ekiplerinin müdahalesiyle giderildi.
Hatay’ın İskenderun ilçesi etkili olan kuvvetli yağışın ardından Mete Aslan Bulvarı’nda oluşan su birikintileri, belediye ekiplerinin müdahalesiyle giderildi.
Yağmur suyu mazgallarının tıkanması nedeniyle bulvar üzerinde biriken suların tahliyesi için İskenderun Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Mazgalların temizlenmesiyle su birikintileri giderilerek bulvar yeniden normal görünümüne kavuştu.
Yetkililer, kuvvetli yağışın vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi amacıyla kent genelindeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
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