Hatay'da restoranda bulunan 15 kilogram bozulmuş tavuk imha edildi

Bir restoranda ekiplerin yaptığı denetim sırasında pişmiş ve çiğ haldeki yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu belirlendi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan denetimde bir restoranda bulunan 15 kilogram bozulmuş tavuk imha edildi.

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