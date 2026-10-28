Hatay'da iki kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki kuyumcudan altın yüzükler çalan 2 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki kuyumcudan altın yüzükler çalan 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Haraparası Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda iki kuyumcudan altın yüzüklerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yeri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Adana'dan kente gelen N.D. ve N.A. olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 altın yüzük ele geçirildi.
Altın yüzükler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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