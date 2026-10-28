Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da iki kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da iki kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki kuyumcudan altın yüzükler çalan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Hatay'da iki kuyumcudan hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki kuyumcudan altın yüzükler çalan 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Haraparası Mahallesi'ndeki prefabrik çarşıda iki kuyumcudan altın yüzüklerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İş yeri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Adana'dan kente gelen N.D. ve N.A. olduğunu belirledi.

        Operasyonla yakalanan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 altın yüzük ele geçirildi.

        Altın yüzükler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        İş makinesi binaya çarpıp devrildi: operatör yaralandı
        İş makinesi binaya çarpıp devrildi: operatör yaralandı
        Depremde zarar gören Hatay'ın 98 yıllık tarihi valilik binası yeniden inşa...
        Depremde zarar gören Hatay'ın 98 yıllık tarihi valilik binası yeniden inşa...
        Depremde zarar gören Hatay'ın tarihi valilik binası yeniden hizmete alındı
        Depremde zarar gören Hatay'ın tarihi valilik binası yeniden hizmete alındı
        Hatay'da evinde tabanca ve av tüfeği bulunan zanlı tutuklandı
        Hatay'da evinde tabanca ve av tüfeği bulunan zanlı tutuklandı
        Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Hatay'ın sahillerinde sezon sonu temizliği gerçekleştirildi
        Hatay'ın sahillerinde sezon sonu temizliği gerçekleştirildi