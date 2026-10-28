Hatay'ın sahillerinde sezon sonu temizliği gerçekleştirildi

Kıyı şeridi boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda sahillerde biriken atıklar ve çevre kirliliği temizlenerek alanların daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı.

HBB ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bölgedeki 6 sahilde araç ve ekipmanlarla kapsamlı temizlik yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.