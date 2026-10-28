HBB'den Antakya'da bin 500 metrelik refüj çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Antakya ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları kapsamında bin 500 metre uzunluğunda orta refüj imalatı gerçekleştirdi.

HBB ekipleri tarafından Kavaslı Mevkii’nde, Atatürk Bulvarı ile Kanatlı Caddesi’nin kesiştiği noktada yürütülen çalışmalarda bin 500 metre yol çizgisi ve bin 500 metre bordür boyaması da yapıldı.

Çalışmalarla yol güzergâhındaki orta refüjlerin daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturulması hedeflendi.

HBB yetkilileri, kent genelinde çevre düzenleme ve bakım çalışmalarının planlı şekilde sürdürüleceğini bildirdi.