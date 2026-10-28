Antakya'da aracın içinde görülen yılan yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde itfaiye istasyonuna gelen aracın içerisinde görülen yılan, yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Giriş: 28.10.2026 - 10:07 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde itfaiye istasyonuna gelen aracın içerisinde görülen yılan, yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Antakya İtfaiye İstasyonu’na gelen aracın içerisinde yılan görülmesi üzerine ekipler çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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