Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı
Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.
Giriş: 28.10.2026 - 11:10 Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, etkinlikte çocuklar ahşap ve taş boyama yaptı.
Program sonunda öğrencilere, Türk bayrağı ve boyama kitabı hediye edildi.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gastronomi Evi'nde düzenlenen etkinlikte de öğrenciler kömbe yapımını deneyimledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ