Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da evinde tabanca ve av tüfeği bulunan zanlı tutuklandı

        Hatay'da evinde tabanca ve av tüfeği bulunan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde 17 tabanca ve 4 av tüfeği bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Hatay'da evinde tabanca ve av tüfeği bulunan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde 17 tabanca ve 4 av tüfeği bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 17 tabanca, 4 av tüfeği, 4 tüfek şarjörü, 597 fişek, 300 av tüfeği kartuşu ve çeşitli silah parçaları ele geçiren ekipler, Ş.Ö'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Hatay'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerle kutlandı
        Hatay'ın sahillerinde sezon sonu temizliği gerçekleştirildi
        Hatay'ın sahillerinde sezon sonu temizliği gerçekleştirildi
        Dörtyol'da dolandırıcılıktan aranan hükümlü tutuklandı
        Dörtyol'da dolandırıcılıktan aranan hükümlü tutuklandı
        HBB'den Antakya'da bin 500 metrelik refüj çalışması
        HBB'den Antakya'da bin 500 metrelik refüj çalışması
        Antakya'da aracın içinde görülen yılan yakalandı
        Antakya'da aracın içinde görülen yılan yakalandı
        Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
        Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada