Depremde zarar gören Hatay'ın tarihi valilik binası yeniden hizmete alındı

Depremlerde zarar gören Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararının oy birliğiyle alındığı tarihi valilik binası, aslına uygun inşa edilerek hizmete alındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle, 20 Şubat 2023'teki Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki sarsıntılarda kentte bulunan çok sayıda yapı gibi valilik binası olarak kullanılan 98 yıllık tarihi taş bina da hasar gördü.

Bir bölümü yıkılan, bir bölümü de hasar alan binanın yeniden ayağa kaldırılması için Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından çalışma başlatıldı.

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Kültür molozlarının ayıklandığı alanda, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarıyla tarihi bina aslına uygun şekilde inşa edildi.

Toplam 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 29 Haziran 1939'da Türkiye Cumhuriyeti' ne katılma kararını oy birliğiyle aldığı bina, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden hizmete açıldı.

- Vali Masatlı, son levhayı taktı

Vali Mustafa Masatlı, tarihi binanın son levhasını taktı, basın mensuplarına içerisini tanıttı.

Tarihi taş bina üzerine monte edilen saatin 04.17'yi göstermesi ise dikkatleri çekti.

Vali Masatlı, tarihi yapının önünde yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde Hatay'ın tarihine, milli hafızasına ve devlet geleneğine tanıklık etmiş tarihi valilik binasının yeniden inşa edilerek hizmete alınmasının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Yapının 1928'de tamamlandığını ve Hatay Devleti'nin cumhurbaşkanlığına, başbakanlığına ve millet meclisine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Masatlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarih, 29 Haziran 1939 günü bu binanın duvarlarına bir kez daha yazılmıştır. Hatay Devleti Millet Meclisi'nin 40 milletvekili, bu çatı altında Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması kararını oy birliğiyle aldığı kararı burada imza altına almıştır. O gün bu binada alınan karar, Hataylıların istikballerini ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile birleştirme iradesini, bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olmuştur."

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- "Özgün yapı elemanlarını tek tek ayıklayarak koruma altına aldık"

Masatlı, tarihi yapının, 6 Şubat 2023'teki depremlere de tanıklık ettiğini ve bir kısmında meydana gelen göçme nedeniyle ağır hasar aldığını ifade etti.

Bu tarihi emaneti yeniden inşa edilecek bir bina olarak değil, geçmişten geleceğe taşımakla mükellef oldukları milli bir miras olarak gördüklerini belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla öncelikle enkaz alanında büyük bir titizlikle ayrıştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Yıkıntılar arasında kalan tarihi taşları ve özgün yapı elemanlarını tek tek ayıklayarak koruma altına aldık. Ardından yapının tarihi kimliğini ve mimari özelliklerini esas alan rekonstrüksiyon çalışmalarını, günümüzün tüm mimari ve mühendislik imkanlarından yararlanarak yürüttük. Geçmişin izlerini taşıyan her bir taşı, her bir mimari ayrıntıyı koruma hassasiyetiyle tarihi valilik binamızı aslına sadık kalarak yeniden inşa ettik çünkü bizim için mesele yalnızca yıkılan duvarları yeniden örmek değil, o duvarların şahitlik ettiği tarihi, Hataylıların ana vatana kavuşma sevincini ve Cumhuriyetimizin bu topraklardaki hatırasını gelecek nesillere taşımaktı."

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- Tarihi binadaki saat 04.17'ye sabitlendi

Masatlı, saati özellikle 04.17'ye sabitlediklerini söyledi.

Deprem sabahı o saatte, Hatay'da hayatın hem durduğunu hem de yeniden başladığını ifade eden Masatlı, "O bakımdan biz bu saati hep böyle göreceğiz. Unutmayacağız, geçmişimizi de unutmayacağız, 04.17'den sonra bu ülke için bütün devlet büyüklerimizin, vatandaşlarımızın, herkesin neler yaptığını tekrar bu saate bakarak hatırlayacağız." dedi.

Masatlı, tarihi valilik binasının yeniden ihyasında ortaya koyduğu güçlü irade ve Hatay'a verdiği büyük destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde yeniden hizmete aldıkları tarihi Hatay Valiliği binasının hayırlı olmasını diledi.