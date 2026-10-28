İş makinesi binaya çarpıp devrildi: operatör yaralandı

İş makinesinin çarptığı binada doğalgaz hattının hasar görmesi nedeniyle, ekipler tarafından tedbir amacıyla doğalgaz kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinesi, binaya çarptıktan sonra boş alana devrildi. Kazada hafif yaralanan iş makinesi operatörü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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