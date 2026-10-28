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        Hatay'da 2 kuyumcudan 3 altın yüzük çalan 2 şüpheli yakalandı

        HATAY'da iki kuyumcu dükkanından toplamda 100 bin lira değerinde 3 altın yüzük çalan N.D. ve N.A. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yüzükleri çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Hatay'da 2 kuyumcudan 3 altın yüzük çalan 2 şüpheli yakalandı

        HATAY’da iki kuyumcu dükkanından toplamda 100 bin lira değerinde 3 altın yüzük çalan N.D. ve N.A. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yüzükleri çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı çarşı içerisinde iki kuyumcu dükkanında altın yüzüklerin eksik olduğunu fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki hırsızlığı da aynı iki kişinin gerçekleştirdiği belirledi. Kimliklerinin N.D. ve N.A. olduğu saptanan şüpheliler, çaldıkları 100 bin lira değerindeki 3 altın yüzükle yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyete götürülürken, altınlar ise sahiplerine teslim edildi.

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        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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