Hatay'da 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye bünyesinde hizmet veren yeşil otobüslerin gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye bünyesinde hizmet veren yeşil otobüslerin gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak vatandaşların toplu ulaşım imkânlarından daha kolay yararlanabilmesi amacıyla alınan karar kapsamında yeşil otobüsler, 29 Ekim günü ücretsiz hizmet verecek.
HBB yetkilileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşların bayramını kutladı.
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