Yağmura aldırış etmeden Atasına şemsiye tutan küçük kızın davranışı yürekleri ısıttı

Kumlu ilçesinde bulunan Nilüfer Hamit Karadeniz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Meryem Birce Bahtiyar, Cumhuriyet Bayramı etkinliği sırasında yağmura rağmen Atatürk’ün maketini şemsiyesiyle korumaya çalıştı. Küçük öğrencinin bu anlamlı davranışı sosyal medyada beğeni topladı.

Hatay’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sırasında etkili olan yağışta, Mustafa Kemal Atatürk’ün maketinin ıslanmaması için şemsiye tutan küçük kızın davranışı yürekleri ısıttı.

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