Hatay'da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Hatay'da itfaiye ekipleri; Arsuz, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya ve İskenderun ilçelerinde mahsur kalan hayvanları kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı.
Giriş: 29.10.2026 - 00:56 Güncelleme:
Hatay'da itfaiye ekipleri; Arsuz, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya ve İskenderun ilçelerinde mahsur kalan hayvanları kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı.
itfaiye ekipleri, farklı ilçelerde mahsur kaldığı bildirilen hayvanlara müdahale ederek kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda hayvanlar sağ salim kurtarıldı.
Ekipler, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirttiler.
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