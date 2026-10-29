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        Hatay'da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

        Hatay'da itfaiye ekipleri; Arsuz, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya ve İskenderun ilçelerinde mahsur kalan hayvanları kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 00:56 Güncelleme:
        Hatay'da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

        Hatay'da itfaiye ekipleri; Arsuz, Kırıkhan, Reyhanlı, Antakya ve İskenderun ilçelerinde mahsur kalan hayvanları kurtararak güvenli alanlara ulaştırdı.

        itfaiye ekipleri, farklı ilçelerde mahsur kaldığı bildirilen hayvanlara müdahale ederek kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda hayvanlar sağ salim kurtarıldı.

        Ekipler, hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirttiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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