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        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Depremin ardından yeniden inşa edilen 98 yıllık tarihi valilik binasında saat 04.17'de sabitlendi

        Depremin ardından yeniden inşa edilen 98 yıllık tarihi valilik binasında saat 04.17'de sabitlendi

        Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan tarihi valilik binası, aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilmesinin ardından hizmete açıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 98 yıllık tarihi binanın yeniden şehre kazandırılmasının yapının hem millî iradenin hem de kentin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 08:47 Güncelleme:
        Depremin ardından yeniden inşa edilen 98 yıllık tarihi valilik binasında saat 04.17'de sabitlendi

        Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar alan tarihi valilik binası, aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilmesinin ardından hizmete açıldı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 98 yıllık tarihi binanın yeniden şehre kazandırılmasının yapının hem millî iradenin hem de kentin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu söyledi.

        Hatay'ın tarihine ve devlet geleneğine tanıklık eden tarihi valilik binası, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı. Hatay Devleti Millet Meclisinin, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması kararını oy birliğiyle aldığı tarihi yapı depremde tanınmaz hale gelmişti. Hasarın ardından başlatılan çalışmalarda enkaz arasındaki tarihi taşlar ve özgün mimari elemanlar titizlikle ayrıştırılarak koruma altına alındı. Yapının tarihi kimliği ve mimari özellikleri esas alınarak yürütülen yeniden inşa çalışmalarıyla bina aslına uygun şekilde tekrar ayağa kaldırıldı. Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde yeniden hizmete alınan tarihi bina, Hatay'ın geçmişiyle geleceğini buluşturan önemli yapılardan biri olarak yeniden şehre kazandırıldı.

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        "Tarihî Hatay Valiliği binamızın Hatay'ımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

        Tarihi binanın, Hatay'ın geçmişiyle geleceğini buluşturan önemli yapılardan biri olarak yeniden şehre kazandırıldığını ifade eden Vali Mustafa Masatlı, "Hatay'ımızın tarihine, millî hafızasına ve devlet geleneğine tanıklık etmiş tarihî valilik binamızın yeniden inşa edilerek hizmete alınmasının gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Hatay Devleti Millet Meclisinin 40 milletvekili, bu çatı altında Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılması kararını oy birliğiyle alarak imza altına almıştır. Maalesef bu tarihî yapı, 6 Şubat 2023'te milletçe yaşadığımız en büyük acılardan birine de tanıklık etmiştir. Binlerce canımızı toprağa verdiğimiz, şehir hafızamızın derin yaralar aldığı o karanlık günlerde tarihî valilik binamızın bir kısmı çökmüş ve yapı ağır hasar almıştı. Öncelikle enkaz alanında büyük bir titizlikle ayrıştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Yıkıntılar arasında kalan tarihî taşları ve özgün yapı elemanlarını tek tek ayıklayarak koruma altına aldık. Ardından yapının tarihî kimliğini ve mimari özelliklerini esas alan rekonstrüksiyon çalışmalarını, günümüzün tüm mimari ve mühendislik imkânlarından yararlanarak yürüttük. Geçmişin izlerini taşıyan her bir taşı ve mimari ayrıntıyı koruma hassasiyetiyle tarihi valilik binamızı aslına sadık kalarak yeniden inşa ettik" dedi.

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        "04.17, 6 Şubat asrın felaketiyle birlikte Hatay'ımızda hayatın durduğu, aynı zamanda yeniden başladığı; yeni bir doğuşun ve şahlanışın saatidir"

        Tarihi Hatay Valiliği binasında bulunan saati 04.17'ye sabitlediklerini söyleyen Vali Masatlı, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü, hem millî irademizin hem de Hatay'ımızın yeniden doğuşunun sembolü olan bu binanın yeniden hizmete alındığı gün olarak da kayda geçiriyoruz. Şunu da büyük bir gururla söyleyebiliriz ki Hatay'ımız, bugün Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, 9'uncu kez yeniden doğmuş bir şehir olarak geleceğe yürümektedir. Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünde yeniden hizmete aldığımız tarihî Hatay Valiliği binamızın Hatay'ımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz bunu özellikle saat 04.17'ye sabitledik. 04.17, 6 Şubat asrın felaketiyle birlikte Hatay'ımızda hayatın durduğu, aynı zamanda yeniden başladığı; yeni bir doğuşun ve şahlanışın saatidir. O bakımdan bu saati hep böyle göreceğiz ve unutmayacağız. Geçmişimizi de unutmayacağız. Saat 04.17'ye baktığımızda, o günden sonra ülkemiz için devlet büyüklerimizin, vatandaşlarımızın ve herkesin neler yaptığını yeniden hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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