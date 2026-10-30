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        Müstakil ev alevlere teslim oldu

        Hatay'da alevlere teslim olarak yanan ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:39 Güncelleme:
        Müstakil ev alevlere teslim oldu

        Hatay’da alevlere teslim olarak yanan ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, Samandağ ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, ev alevlere teslim oldu. Alevler içinde kalan evin yandığını gören ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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