Müstakil ev alevlere teslim oldu

Hatay’da alevlere teslim olarak yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, ev alevlere teslim oldu. Alevler içinde kalan evin yandığını gören ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, evdeki yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.