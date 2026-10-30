Araçlar zarar görmesin diye küreği eline alan polis memurları, suyla dolan çukurları toprakla doldurdular

Antakya İskenderun yolu Odabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi Şehit Özen Polis Merkezi önünde çalışma nedeniyle yarım bırakılan yolda, yağışın etkisiyle çukurlar oluştu. Çukurları fark eden polis memurları, vatandaşların kaza yapmasını önlemek için harekete geçti.

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