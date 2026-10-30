Araçlar zarar görmesin diye küreği eline alan polis memurları, suyla dolan çukurları toprakla doldurdular
Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından çalışmaların sürdüğü yolda suyla dolan çukurları toprakla dolduran polis memurları takdir topladı.
Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından çalışmaların sürdüğü yolda suyla dolan çukurları toprakla dolduran polis memurları takdir topladı.
Antakya İskenderun yolu Odabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi Şehit Özen Polis Merkezi önünde çalışma nedeniyle yarım bırakılan yolda, yağışın etkisiyle çukurlar oluştu. Çukurları fark eden polis memurları, vatandaşların kaza yapmasını önlemek için harekete geçti.
Gece saatlerinde buldukları kürekle toprak atarak çukurları dolduran polis memurları, olası kazaların ve araçların hasar görmesinin önüne geçtiler. Polislerin duyarlı davranışı takdir topladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.