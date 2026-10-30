Samandağ ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 30.10.2026 - 09:24 Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki O.D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
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