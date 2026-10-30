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        Depremzede öğrenciler kolonların sağlamlığını ölçebilen cihaz geliştirdi

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen üniversite öğrencileri, bina kolonlarının sağlamlığını tespit edebilen cihazla olası afetlerde can kaybının önüne geçmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Depremzede öğrenciler kolonların sağlamlığını ölçebilen cihaz geliştirdi

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen üniversite öğrencileri, bina kolonlarının sağlamlığını tespit edebilen cihazla olası afetlerde can kaybının önüne geçmeyi hedefliyor.

        İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulla Sakallı'nın evi 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.

        Sakallı, afetin ardından kendisi gibi depremden etkilenen öğrencileri Akın Tanrıverdi, Abdulsamed Önder, Ali Attar, Berk Kılınç ve Vahit Can Ezircan ile bir araya gelerek İSTEM Takımını kurdu.

        Takım, olası depremlerde can kayıplarının önüne geçebilmek için bina kolonlarının sağlamlığını ölçmeye yönelik proje hazırlamaya karar verdi.

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        Sakallı'nın rehberliğinde öğrenciler, hazırladıkları "AURACORE" projesiyle bina kolonlarının rutubet seviyesini, gerilmesini ve bükülmesini, betonun sağlamlığını ölçebilen yapay zeka destekli cihaz geliştirdi.

        Projeleriyle Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 30 Eylül-4 Ekim'de düzenlenen TEKNOFEST'e katılan öğrenciler, "Akıllı Şehirler ve Ulaşım" kategorisinde ikincilik elde etti.

        Öğrenciler, üniversite bünyesindeki Teknopark'ta cihazı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

        - Cihaz, taşıyıcı sistemlerde oluşan yorulma, korozyon ve nem artışını ölçüyor

        Proje danışmanı ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulla Sakallı, AA muhabirine, geliştirdikleri cihazla, afetlerde can kayıplarının önüne geçmek istediklerini söyledi.

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        Cihaz sayesinde binanın taşıyıcı sistemleriyle ilgili bilgi edinilebildiğini belirten Sakallı, şöyle konuştu:

        "Bu cihaz taşıyıcı sistemlerde oluşan yorulmayı, korozyonu ve nem artışını ölçüp bunu yapay zekayla o anki taşıyıcı sistemin yorulma katsayısını veya deforme katsayısını hesaplayıp o binanın o anki durumu hakkında ilgili kişilere bilgi veriyor. Böylece bina depreme maruz kalmadan yıkılabilir mi, hangi yönde yıkılır, taşıyıcı kolonların, özellikle riskli taşıyıcı kolonların o anki durumunu ilgili kişilere aktarır ve ilgili kişilerin bu yönde karar alma süreci başlatılır."

        Sakallı, 6 Şubat depremlerindeki büyük acıların tekrardan yaşanmaması adına böyle bir proje hazırladıklarını ifade etti.

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        Öğrencileriyle cihazın prototipini yaptıklarını anlatan Sakallı, "Asıl amacımız depreme dayanıklı kentlerin inşası. En büyük temennimiz böyle akıllı şehirler sayesinde depreme karşı önceden önlem almak ve depremin kayıplarını en aza indirmek." diye konuştu.

        - Cihaz taşıyıcı kolonundaki herhangi bir değişimi otomatik olarak algılıyor

        Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Akın Tanrıverdi de projeleriyle TEKNOFEST'te ikinci olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yakalandığını ve 5 yakınını kaybettiğini anlatan Tanrıverdi, şunları söyledi:

        "Sadece depremde değil, bina yağmurdan etkilenebilir, rutubet olabilir, nemden etkilenebilir. Bu nem korozyona yol açıyor. Cihaz aktif olarak inceliyor, sürekli izleme mevcut burada. Sürekli olarak izlediği için sürekli veri elde ediyor. Binanın taşıyıcı kolonundaki herhangi bir değişim nüksettiği zaman cihaz otomatik olarak bunu algılıyor, risk seviyesi belirliyor. Risk seviyesi belirledikten sonra arz ettiği öneme göre veya tadilat edilmesi gereken süre belirleniyor ve uyarı gönderiyor."

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        Samandağ ilçesinde 6 Şubat'taki depreme yakalanan ve 15 yakınını kaybeden 4. sınıf öğrencisi Ali Attar da cihazın AFAD gibi yetkili birimlerle entegre çalışırsa deprem sonrasında yıkılan veya hasar alan yapıların durumunun da anında tespit edilebileceğini vurguladı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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