Trenin çarptığı otomobilde yaralanan kadın kurtarılamadı

HATAY’ın Dörtyol ilçesinde trenin çarptığı otomobilde yaralanan Meryem Baysal (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Dr. Yaşar Sokağı'ndaki hemzemin geçitte meydana geldi. Hemzemin geçitten geçmek isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 BBA plakalı otomobile yük treni çarptı. Trenin önünde sürüklediği Meryem Baysal ile oğlu Orhan Baysal (21) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. HBB İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, otomobilde sıkışan Meryem Baysal ile oğlu Orhan Baysal'ı kurtardı. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve oğlu tedavi altına alındı.

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Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Meryem Baysal, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Meryem Baysal'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yaralanan Orhan Baysal'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.