Hatay'da kadın muhtar depremzede mahalle sakinlerinin talepleriyle yakından ilgileniyor

Hatay'ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi Muhtarı Feryal Sahillioğlu, depremzede mahalle sakinlerini yeni konutlarında ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Ürgenpaşa Mahallesi'nde, devletin yürüttüğü çalışmalarla yeni konutlar ve sosyal donatı alanları inşa edildi.

Anahtar teslimlerinin ardından yeni konutlarına yerleşen depremzedelerle mahallede yaşam yeniden başladı.

Sosyal yaşamın yeniden canlandığı mahallede muhtar Sahillioğlu da depremzedeleri yeni konutlarında ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Sahillioğlu, mahallesinde yaşamın yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Devletin desteğiyle mahallenin çehresinin tamamen değiştiğini belirten Sahillioğlu, "Allah razı olsun devletimizden. Depremden sonra mahallemizde çok modern binalar, güzel çocuk oyun alanları, basketbol sahaları ve yeşil alanlar yaparak mahallemizi yeniden güzelleştirip ayağa kaldırdı." diye konuştu.

Yeni konutuna yerleşen Mine Deniz de huzurla yeni yuvasında oturduğunu ifade etti.

Mahalle muhtarının sık sık kendilerini ziyaret ederek taleplerini dinlediğini anlatan Deniz, "Muhtarımızdan çok memnunum. Kadın olarak ondan büyük bir destek alıyoruz, mahallemiz adına her türlü sıkıntımızda bize yardımcı oluyor." dedi.

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Mahalle sakinlerinden İlhan Ölmez ise muhtarlarının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını kaydetti.