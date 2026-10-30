Hatay'da trenin otomobile çarpması sonucu ölen kadının cenazesi defnedildi

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde dün hemzemin geçitte O.B. idaresindeki otomobile yük treni çarpmıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Meryem Baysal yaralanmıştı. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meryem Baysal, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Törene Baysal'ın ailesi ve yakınlarıyla Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve vatandaşlar katıldı.

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