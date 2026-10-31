Defne'de yerleşim yerinde görülen yılan doğaya bırakıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Giriş: 31.10.2026 - 00:41 Güncelleme:
Hatay’ın Defne ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Aşağıokçular Mahallesi’nde görülen yılan için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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