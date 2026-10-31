Defne'de kayalıklardan düşen vatandaş yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde yol kenarındaki kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Giriş: 31.10.2026 - 00:36 Güncelleme:
Hatay’ın Defne ilçesinde yol kenarındaki kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Döver Seyir Terası yakınlarında meydana gelen olayda kayalıklardan düşen vatandaş için bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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