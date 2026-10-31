Tren kazası anne ve evladını birbirinden ayırdı

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı'nda hemzemin geçitten geçmek isteyen 31 BBA plakalı otomobille, tren çarpmıştı. Kazada, 45 yaşındaki Hülya Baysal vefat ederken, 21 yaşındaki Orhan Baysal yaralandı. Vefat eden anne Baysal için Payas Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Baysal, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan 21 yaşındaki Orhan Baysal'ın İskenderun Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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