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        Tren kazası anne ve evladını birbirinden ayırdı

        Hatay'da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile trenin çarpmasıyla yaşanan kazada vefat eden 45 yaşındaki kadın kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hülya Baysal'ın kazada yaralanan 21 yaşındaki çocuğunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Tren kazası anne ve evladını birbirinden ayırdı

        Hatay'da hemzemin geçitten geçmek isteyen otomobile trenin çarpmasıyla yaşanan kazada vefat eden 45 yaşındaki kadın kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Hülya Baysal'ın kazada yaralanan 21 yaşındaki çocuğunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Dr. Yaşar Sokağı'nda hemzemin geçitten geçmek isteyen 31 BBA plakalı otomobille, tren çarpmıştı. Kazada, 45 yaşındaki Hülya Baysal vefat ederken, 21 yaşındaki Orhan Baysal yaralandı. Vefat eden anne Baysal için Payas Asri Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Baysal, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan 21 yaşındaki Orhan Baysal'ın İskenderun Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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