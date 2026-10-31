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        İskenderun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 00:44 Güncelleme:
        İskenderun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

        Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

        Kazada yaralanan 3 kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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