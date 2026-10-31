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        Motosiklet sürücüsünün sopayla meydan dayağı yediği kavgada, araçlarından inip kavgaya tutuşan sürücülere 360 bin TL ceza

        Hatay'da motosiklet sürücüsü ve Fiat Tofaş sürücüsü arasında trafikte yaşanan kavga sopalı meydan savaşına dönerken, 2 sürücüye de 180'er bin TL trafik cezası uygulandı ve ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu. Trafikte yaşanan kavgada yere düşerek sopayla darp edilen motosiklet sürücüsü Abdo Emir Yakıcı, yaşanan kavgada karşı tarafın ailesi tarafından darp edildiğini iddia ederek, "Hem darp edildim hem de trafik cezasıyla karşı karşıya kaldım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Motosiklet sürücüsünün sopayla meydan dayağı yediği kavgada, araçlarından inip kavgaya tutuşan sürücülere 360 bin TL ceza

        Hatay'da motosiklet sürücüsü ve Fiat Tofaş sürücüsü arasında trafikte yaşanan kavga sopalı meydan savaşına dönerken, 2 sürücüye de 180'er bin TL trafik cezası uygulandı ve ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu. Trafikte yaşanan kavgada yere düşerek sopayla darp edilen motosiklet sürücüsü Abdo Emir Yakıcı, yaşanan kavgada karşı tarafın ailesi tarafından darp edildiğini iddia ederek, "Hem darp edildim hem de trafik cezasıyla karşı karşıya kaldım" dedi.

        Olay, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi çevreyolu kavşağında yaşandı. Trafikte motosikletiyle seyir halinde olan Abdo Emir Yakıcı ve Tofaş marka otomobilin sürücüsü arasında yaşanan tartışma meydan kavgasına döndü. Yere düşen Yakıcı'nın eli sopalı sürücü tarafından darp edildiği ve araçtaki diğer şahısların da kavgaya karıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araç sürücüsüne de 180 bin TL trafik cezası uygulandı ve şahısların ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Öte yandan, konuyla ilgili adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. Şahıslar tarafından darp edildiğini ve kendisine trafik cezası uygulandığını ifade eden Yakıcı, yaşananları anlattı.

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        "Şahıslar tarafından hem darp edildim hem de trafik cezasıyla karşı karşıya kaldım"

        Trafikte yaşanan kavga sonrası 180 bin TL para cezası uygulanan Abdo Emir Yakıcı, dayak yediğini ve haksız yere kendisine trafik cezası uygulandığını iddia ederek, "Ben normal şekilde kendi şeridimde ilerliyordum. Kardeşimi her gün aynı saatte orada indiriyorum ve servisine binene kadar bekliyorum. Olay günü de kardeşimi beklerken Tofaş marka araçtan bir kadın indi. Sürücü aracını üzerimize doğru sürdü. Ardından oğlu da aracını sağa çekerek indi. Annesi üzerime saldırınca ben de kendimi korumak için motosikletten inmek zorunda kaldım. Sonrasında oğlu da araçtan inerek elindeki sopayla üzerime koştu. Beni darp etmeye çalıştı. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. Aramızda herhangi bir küfürleşme olmadı. Olayın ardından araçlarına binerek uzaklaştılar, polis ekiplerinin gelmesini beklemediler. Olayın görüntüleri kaydedildi ve bazı yerlerde paylaşıldı. Biz de kendilerinden şikayetçiyiz. Ancak adli süreçte herhangi bir ceza almadıklarını düşünüyorum. Ben de trafik cezası aldım ve ehliyetim 2 ay süreyle iptal edildi. Ben her gün aynı yerde kardeşimi bekliyorum. Olay günü de annesi üzerime saldırdığı için motosikletten indim. Aksi halde araçtan inmeyecektim. Olay sırasında yere düştüm. İlk başta annesiyle birlikte düştük. Ben yerdeyken annesi ellerimi tutuyordu ve ayağa kalkamıyordum. Oğlu ise ayağa kalktıktan sonra elindeki sopayla bana vurmaya çalıştı. Olayda dört, beş kişinin de bulunduğunu ve başka kişilerin de darp ettiğini gördüm. Hem darp edildim hem de trafik cezasıyla karşı karşıya kaldım. Yetkililerden, olaya karışan kişilerin gereken cezayı almasını istiyorum. Ayrıca haksız yere verildiğini düşündüğüm trafik cezasının iptal edilmesini ve ehliyetimin üzerindeki işlemin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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