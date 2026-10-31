Hatay'da otomobil dereye uçtu; 3 yaralı
HATAY'ın Antakya ilçesinde dereye uçan otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
HATAY’ın Antakya ilçesinde dereye uçan otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, dereye uçtu. Araçtaki 3 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu 3 kişi kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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