Dereye uçan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı

Kaza; Antakya İskenderun yolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Aracı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan üç şahıs, HBB itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin koordineli ve hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı şahıslar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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