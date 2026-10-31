Antakya ilçesinde aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 31.10.2026 - 14:45 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, "cinsel taciz" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D'yi adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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