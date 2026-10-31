Hatay'da dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.D. (67) idaresindeki otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Paşaköy Mahallesi'nde köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile M.L. ve A.A, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.