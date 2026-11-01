Erzin'de kafası römorka sıkışan büyükbaş hayvan kurtarıldı
Hatay'ın Erzin ilçesinde kafası römorka sıkışan büyükbaş hayvan, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Giriş: 01.11.2026 - 02:40 Güncelleme:
Hatay’ın Erzin ilçesinde kafası römorka sıkışan büyükbaş hayvan, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Kafası römorka sıkışan ineğin kurtarılması için bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden sağ salim çıkarılan hayvan, sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ