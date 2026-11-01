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        İskenderun Belediyesi'nden 32 bin kişiye ücretsiz kuaförlük hizmeti

        İskenderun Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen ücretsiz kuaförlük hizmetinden bugüne kadar 32 bin kişi yararlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 02:49 Güncelleme:
        İskenderun Belediyesi'nden 32 bin kişiye ücretsiz kuaförlük hizmeti

        İskenderun Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen ücretsiz kuaförlük hizmetinden bugüne kadar 32 bin kişi yararlandı.

        Belediyenin 11 farklı noktada sunduğu hizmet kapsamında vatandaşların saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

        Kuaför salonlarının yanı sıra gezici ekiplerle de hizmet veren belediye, özellikle 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor.

        Evde kuaförlük hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 0538 681 06 42 numaralı telefondan randevu oluşturabileceği bildirildi.

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