İskenderun Belediyesi'nden 32 bin kişiye ücretsiz kuaförlük hizmeti

Kuaför salonlarının yanı sıra gezici ekiplerle de hizmet veren belediye, özellikle 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyor.

İskenderun Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen ücretsiz kuaförlük hizmetinden bugüne kadar 32 bin kişi yararlandı.

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